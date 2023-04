Miguel Santos na calha para vice

A saída de Ricardo Baptista Leite da Assembleia da República em maio para assumir funções de diretor-executivo na I-DAIR, sedeada em Genebra, deixou a bancada do PSD desfalcada do seu primeiro vice-presidente. Mas nos corredores sociais-democratas já se equacionam nomes para substituir o deputado que foi cabeça de lista por Lisboa nas últimas legislativas.

Segundo fontes sociais-democratas ouvidas pelo Nascer do SOL, Miguel Santos deverá ser o nome que a direção da bancada deverá levar à próxima reunião do grupo parlamentar que deverá acontecer na quinta-feira da próxima semana. O deputado eleito pelo Porto nas últimas legislativas é vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus e é ainda suplente na Comissão de Saúde e na Comissão de Defesa Nacional, duas pastas onde o PSD perdeu duas figuras de peso no Parlamento - Baptista Leite na Comissão de Saúde e Joaquim Pinto Moreira que era coordenador na Comissão de Defesa e que suspendeu o mandato depois de ter sido constituído arguido num processo por corrupção.

Contudo, a escolha de Miguel Santos para a vice-presidência do grupo parlamentar do PSD poderá encontrar obstáculos pelo caminho, dada as divergências conhecidas entre um grupo de deputados sociais-democratas e a direção da bancada liderada por Joaquim Miranda Sarmento. O Nascer do SOL sabe que há vários deputados descontentes com a forma como os trabalhos têm sido desenvolvidos e que se queixam de estarem sem orientações na Comissão de Defesa após a saída de Pinto Moreira do Parlamento.

