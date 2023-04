Despiste de carro na Lousada faz três mortos e um ferido grave

Um acidente de viação em Nespereira, Lousada, procurou a morte de dois homens e uma mulher, esta sexta-feira.

Em declarações à agência Lusa, o segundo-comandante dos bombeiros locais, Carlos Correia, adiantou que as vítimas têm cerca de 40 anos.

O acidente ocorreu pelas 12h30, na Estrada Nacional 106, estando o trânsito sido cortado em ambos os sentidos. O carro acabou por se despistar e bateu num muro.

Uma outra mulher, que também estava dentro do carro, “sofreu ferimentos graves, com muitas fraturas”, e que foi conduzida ao Hospital São João, no Porto, indicou o bombeiro.

As vítimas mortais e a ferida grave tiveram de ser desencarcerados.

