Jack Black fala em novo filme da "Escola do Rock"

Músico recorda que será estranho encontrar-se com o elenco do filme, uma vez que este era maioritariamente composto por crianças com cerca de 10 anos.





Depois de 20 anos da estreia do filme “Escola do Rock”, Jack Black anunciou recentemente que está a ser planeada uma sequela.

Apesar de não ter avançado com muitas informações, o ator e músico confirmou à Sirius XM que uma continuação do filme icónico, assim como de “Tenacious D in: The Pick of Destiny”, está em cima da mesa, estando planeada uma reunião daqui a uns meses, ainda que não tenha dito quando.

