Encomendas de Páscoa

Páscoa de polémicas e com direito a tudo menos ovos de chocolate e amêndoas - em Belém, a única encomenda recebida não chegou discreta nem embalada em papel de prata ou com forma de ovo Kinder, apesar da surpresa. O ‘Manguito’, obra do escultor Carlos Oliveira, foi estacionado em frente ao Palácio de Belém e os seus dois metros de altura (e 70 quilos) estão à escala do descontentamento geral com a situação atual vivida.

É apenas mais um movimento que mostra como as manifestações continuam na ordem do dia, independentemente da forma ou do feitio, com Zé-Povinho, de Bordallo Pinheiro, sempre atual.

Mas se por vezes tocam à campainha da porta de casa para fazer alguma entrega e percebemos que o artigo chegou à morada errada, neste caso não foi esse o cenário. Embora sem nenhuma nota de encomenda, um elemento da Presidência da República foi até à entrada deixar a sua rubrica, ou seja, informar o artista que Belém iria ficar com a peça - tendo sido colocada no interior do palácio, no Jardim dos Teixos.

A verdadeira arte de resolver a situação da melhor maneira na semana cristã, depois das manifestações pelo direito à habitação não terem sido tão pacíficas.

É sexta-feira Santa, mas quem promete adoçar a boca dos seus adeptos é o Benfica, de Roger Schmidt, que espera dar hoje o grande passo para o título no Estádio da Luz. Com a receção ao FC Porto, que está a 10 pontos do líder, no segundo lugar, os encarnados esperam caçar o triunfo decisivo para começarem a estender a passadeira vermelha para o 38.º troféu do clube no campeonato.

E preparar desta forma as comemorações do título que foge há três anos, com uma época que pode ter ainda o brilho da Champions. Schmidt não se esquece em momento algum de agir com cautela, mas já nem os rivais diretos conseguem evitar dar os parabéns ao treinador alemão...

