GNR detém 113 pessoas em dois dias

A GNR fez um balanço de dois dias da Operação Páscoa 2023, tendo sido registadas 2.623 contraordenações rodoviárias, 1.655 das quais por excesso de velocidade.

Em dois dias foram fiscalizados 12.036 condutores, dos quais 100 conduziam com excesso de álcool, incluindo 72 que foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

No decurso da operação, foram também detidas 41 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Relativamente a acidentes com vítimas mortais, na quinta-feira, em Vila Nova de Gaia, uma colisão resultou na morte de um homem de 37 anos. No mesmo dia, em Portel (distrito de Évora), morreu um homem de 71 anos também após uma colisão.

Na sexta-feira, morreram três pessoas, dois homens de 62 e 42 anos e uma mulher de 52, na sequência de um despiste em Lousada.

