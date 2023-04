Uma aposta ganha

por Carlos Carreiras

No dia 1 de abril começou a 8.ª edição do Millennium Estoril Open, o único Torneio de ATP Tour disputado em solo nacional. É já um marco e uma referência do Desporto internacional que coloca Cascais e o Estoril no mapa do melhor ténis mundial.

A Câmara Municipal de Cascais, continua empenhada em apoiar todos os desportos e os nossos jovens, visando elevar as condições para a formação das camadas juvenis e incentivar a população à prática desportiva.

Os desportistas são um exemplo de motivação, ânimo e confiança, traços fundamentais nesta nova fase de vida de um país que atravessou e atravessa uma das crises mais complexas da sua História.

A prática desportiva sofreu transformações profundas. Entre elas, deve destacar-se a democratização do desporto. Aquilo que, durante muito tempo, fora privilégio de algumas elites, rapidamente se tornou acessível à generalidade dos cidadãos. No início, predominou a vertente lúdica do desporto e só mais recentemente se tem acentuado a sua dimensão como elemento essencial para a saúde e o bem-estar individuais.

Em simultâneo, alguns desportos tornaram-se fenómenos de massas, atraindo multidões de espetadores em todo o mundo. A rádio e a televisão e, no nosso tempo, a internet e as novas tecnologias deram um contributo decisivo para a difusão do desporto à escala planetária.

Devemos, no entanto, ter presente que o desporto, como quase todas as atividades humanas, se situa atualmente numa dimensão global de enorme concorrência. O que é fundamental, a este propósito, é que a lógica do mercado não ponha em causa a pureza dos ideais que animam a prática desportiva.

O espírito de auto-superação e a ambição de vencer são em tudo idênticos, o que mostra que o desporto é muito mais do que um instrumento de inclusão. É um território onde não existem fronteiras nem barreiras, ou melhor dizendo, onde todos somos iguais na diferença. É difícil encontrar um campo da ação humana onde esta igualdade na diferença seja tão respeitada como na prática desportiva.

De igual modo, não pode ser menosprezada a sua importância para a adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis. Também aí, o desporto revela a sua dimensão integradora: os efeitos positivos para a saúde das pessoas verificam-se em todas as idades e em todos os estratos socioeconómicos.

Em Cascais reconhecemos o mérito de quem vence na vida com esforço, disciplina e superação e por isso é com muito profissionalismo, superação e respeito pelos outros que nos inspiramos no desenvolvimento daqueles que são os mais vibrantes centros nacionais de ténis, com milhares de jovens a iniciarem-se na modalidade e outros tantos a jogá-la avidamente nos nossos clubes, que assim, vão conquistando novos patamares de visibilidade, reputação, adesão de atletas e de público. Estes são valores intrínsecos que nos inspiram a desenvolvermos as nossas capacidades e a colocar o talento ao serviço da sociedade.

Este torneio tem sido uma aposta ganha de ano para ano e uma excelente oportunidade para catapultarmos ainda mais a economia de Cascais.

