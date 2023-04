Incêndio na Guarda está a ser combatido por três meios aéreos

Um incêndio que lavra no concelho da Guarda desde a manhã deste domingo está a ser combatido por três meios aéreos.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela em declarações à agência Lusa, pelas 14h30, estavam no local, quatro meios aéreos e 85 homens apoiados por 24 veículos de várias corporações de bombeiros.

Já pelas 16h00, segundo a informações disponíveis na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pelo Nascer do Sol, estavam no local três meios aéreos, 98 operacionais e 28 veículos.

"O incêndio lavra numa zona de mato e está a subir a encosta em direção a uma área de eólicas", adiantou a mema fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela.

As chamas tiveram início 10h57 na localidade de Vila Soeiro.

