Acidente em Valença obriga ao corte da Linha do Minho

Um acidente ferroviário em Valença, Viana do Castelo, obriga este domingo ao corte da Linha do Minho.

O acidente ocorreu no início da tarde de hoje e provocou um ferido ligeiro, adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, em declarações ao Notícias ao Minuto.

O alerta foi dado pelas 14h15 e, no local, estão um total de 11 operacionais apoiados por cinco veículos dos Bombeiros Voluntários de Valença, da GNR e ainda um representante da Infraestruturas de Portugal.

O INEM esteve também no local.

Os comentários estão desactivados.