Dalai Lama pede desculpa após pedir a menino que lhe chupe a língua

Dalai Lama desculpou-se, esta segunda-feira, depois de num vídeo, que circula nas redes sociais, ver-se o líder espiritual do Tibete a beijar um menino na boca, pedindo-lhe de seguida que lhe chupasse a língua.

O episódio aconteceu a 28 de fevereiro deste ano, no templo do Dalai Lama, em Dharamshala, na índia e está a gerar uma onda de indignação nas redes sociais.

Várias pessoas consideraram o gesto de Dalai Lama como "inapropriado" ou "nojento".

O líder epiritual do Tibete já reagiu com um pedido de desculpas.

"Sua santidade deseja desculpar-se com o menino e a sua família, bem como com os seus muitos amigos em todo o Mundo, pela dor que suas palavras podem ter causado. Sua santidade costuma provocar as pessoas que conhece de maneira inocente e divertida, mesmo em público e diante das câmaras. Ele lamenta o incidente", lê-se num comunicado publicado no Twitter.

