Detido por vários furtos homem apanhado a guiar carro roubado no Porto

O Comando Territorial do Porto, no dia 3 de abril, deteve um homem de 37 anos, por furto de veículo, furtos em estabelecimentos e furto em interior de veículos, na cidade do Porto.

Na sequência de uma investigação por vários furtos em interior de veículo, furtos em estabelecimentos e abastecimento de combustível com fuga, nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Maia e Póvoa de Varzim, os militares da GNR realizaram diversas diligências que acabaram na identificação do suspeito.

Durante a ação o homem foi localizado no Porto, a conduzir uma viatura furtada no mês de março, tendo sido abordado e detido. No seguimento da ação policial, a viatura com um valor aproximado de 80 mil euros foi recuperada e entregue ao seu legítimo proprietário.

Foram ainda apreendidos quatro cartões de pagamento automático, três chaves de veículos, três telemóveis, três mochilas, um computador, uma mala de viagem, uma bolsa de senhora,cinco pares de óculos e diversas peças de vestuário e calçado.

O detido, com antecedentes criminais por icrimes da mesma natureza, foi presente no dia 5 de abril, no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Matosinhos, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Os comentários estão desactivados.