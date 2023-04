Quando desrespeitar e enganar é um método de governo, como deve o povo tratar os seus governantes?

por António Silva Carvalho

O presente texto de opinião é, de facto, uma ‘carta aberta’ que serve para lançar um apelo público ao nosso Presidente Marcelo, aliás um apelo que me parece ser mais que justificado:

Peço-lhe, Senhor Presidente, com o devido respeito, que faça V. Excelência o que estiver ao seu alcance no sentido de o primeiro-ministro e toda a gente que ele escolheu para fazer parte deste governo serem rapidamente demitidos ou “privatizados”.

E, caso não haja ninguém interessado na aquisição dos serviços que esse lote de gente possa porventura prestar, por favor arranje ou invente forma de resolver este problema, que está patentemente a tornar a vida de inúmeros cidadãos portugueses demasiado difícil, e até insustentável – para além de se ter tornado, também, uma espécie de telenovela cujo espectáculo nos envergonha a quase todos.

Sei perfeitamente que dizer-lhe, a si, as razões que tenho para lançar este apelo é, no mínimo, uma redundância, pois se há alguém que se apercebeu desde há mais tempo do absoluto desgoverno que Portugal tem sofrido nos últimos anos, esse alguém é justamente V. Excelência – disso não tenho dúvidas.

Porém, tratando-se agora de um apelo público feito por um cidadão virtualmente desconhecido, torna-se necessário dizer quais as razões que esse cidadão considera serem justificativas de tal pedido, pois talvez haja muitos leitores que ainda vêem o actual governo como sendo suficientemente bom para comandar e gerir o nosso País, nas actuais circunstâncias.

Se, em vez de escrever um texto de opinião eu estivesse a redigir uma tese de doutoramento, é claro que teria de ser exaustivo na exposição dos factos e dos motivos em que ia basear as conclusões da minha tese.

Mas, equivalendo as “conclusões da minha tese” ao apelo que logo no 2º parágrafo lancei aqui ao Senhor Presidente da República, então, e para evitar maçar desnecessariamente V. Excelência e todos os que lerem este meu texto, direi, talvez atrevidamente, que as razões deste meu apelo foram magistralmente expostas no artigo que António Barreto (a quem faço uma vénia agradecida) publicou, em 8 de Abril, no jornal Público, sob o título “Falta de respeito”.

Porque, na verdade, o actual governo é, a meu ver, um lote de gente insusceptível de vir a tornar-se um Governo capaz de governar efectivamente o País, e de não nos envergonhar quase todos os dias – com mentiras, infantilidades, incapacidades totais, fuga às responsabilidades, truques abjectos, traições, logros publicitários, etc., etc. – e sem a menor preocupação genuína pelas enormes dificuldades e os terríveis dramas que tantos e tantos portugueses, sem se revoltarem (ao contrário dos franceses, por exemplo), têm vindo a sofrer nos últimos tempos sobretudo, e certamente vão continuar a ter de aguentar, muitos deles já sem esperança de dias melhores.

Tudo isto porque António Costa, sendo um político astuto e perito em convencer outros (ou seja, sendo um excelente publicitário), é também um governante medíocre ou mau, mas totalmente incapaz de se autocriticar ou de aceitar alguma crítica à sua actuação. O que lhe interessa é o poder pessoal e do seu partido, o poder pelo gozo do poder, sem se importar minimamente com o facto de, ao “governar”, estar a ajudar os portugueses a viverem melhor ou, pelo contrário, estar a contribuir para o seu empobrecimento e também para a agressividade cada vez maior que existe entre os cidadãos pró-PS e os anti-PS, que ultimamente tem atingido níveis preocupantes.

Para todos os efeitos, V. Excelência representa o último recurso político que existe num país como o nosso, em que a democracia é, vezes demais, apenas uma realidade formal, mas que de facto pode tornar-se disfuncional e inapta quando se trata de ultrapassar as situações críticas mais graves, como aquela que presentemente atravessamos em Portugal.

Imagino que, tendo em conta o que V. Excelência e um ou outro político respeitável têm dito sobre o assunto, não é presentemente nada fácil ser realizado aquilo que acabo de pedir, por não haver (ou não parecer haver, para já) uma alternativa partidária ao actual governo, por pior que este seja. Ninguém sabe, portanto, o que os próximos tempos reservam para Portugal, politicamente. O que sei, e muitos outros portugueses sabem, é que este governo já mostrou não saber governar, mas ser muito capaz de piorar ainda mais a situação que existe, ou seja, de aumentar e agravar progressivamente as dificuldades presentemente sentidas por milhões de pessoas no nosso país. E, tanto quanto o regime permite, só V. Excelência estará em condições de desfazer o “nó cego” actual, e abrir a possibilidade de uma melhor solução política para o empobrecido e desnorteado país que chefia.

Resta-me apenas desejar que Deus o ilumine e ajude na actual circunstância.

Muito respeitosamente,

António Silva Carvalho

Os comentários estão desactivados.