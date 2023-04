Vítor Pereira despedido do Flamengo

Vítor Pereira já não é treinador do Flamengo. O anúncio foi feito pelo clube brasileiro, esta terça-feira, nas redes sociais.

O treinador não resistiu a uma série de maus resultados em jogos decisivos, mas a gota d’agua foi a derrota no domingo por 4-1 frente ao Fluminense na final do Campeonato Carioca.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira", informou o Flamengo num curto comunicado.

Vítor Pereira foi oficializado no clube a 3 de Janeiro e num curto espaço de tempo perdeu a Supertaça do Brasil, a Supertaça Sul-Americana (Recopa), a Taça Guanabara, foi eliminado nas meias-finais do Mundial de Clubes e, agora, o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro.

Os jornais desportivos do Brasil têm apontado Jorge Sampaoli e Jorge Jesus como possíveis sucessores de Vítor Pereira.

Os comentários estão desactivados.