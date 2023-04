Governo já nomeou novos administradores da Transtejo

Alexandra Carvalho e Alexandre Santos, dois dos nomeados pelo Governo para a administração da Transtejo/Soflusa, deverão assumir funções a 13 de maio, ficando ainda um terceiro nome para ser revelado em breve.

Num comunicado esta terça-feira enviado às redações lê-se que "os Ministérios do Ambiente e da Ação Climática e das Finanças indicaram, para o Conselho de Administração da Transtejo/Soflusa, Alexandra Carvalho e Alexandre Santos. Os dois nomes receberam já parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública, esperando-se que assumam funções a 13 de maio".

Alexandra Carvalho, licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa, vai assumir o cargo de Presidente do Conselho de Administração, tendo já sido secretária-geral do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, para o qual foi nomeada a 27 de junho de 2018.

Já Alexandre Santos, que vai ocupar o lugar de vogal com o pelouro da área financeira, foi, entre 2019 e 2022, vogal do Conselho de Administração do Organismo de Produção Artística, tendo ainda antes, de 2013 a 2019, vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

