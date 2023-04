Condutor embriagado em contramão provoca acidente na 2.ª circular

Um homem, que conduzia embriagado e em contramão na madrugada do passado sábado, provocou um acidente na 2º Circular, em Lisboa.

O condutor, que circulava no sentido correto, ficou com ferimentos ligeiros.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) adianta que o acidente ocorreu pelas 5h25 daquele dia, tendo o homem sido detido "por ser suspeito da prática do crime de condução perigosa de veículo automóvel e, simultaneamente, por condução de veículo automóvel em estado de embriaguez".

Antes do acidente, tinha sido detetado a circular em contramão na Autoestrada nº.1 (A1), no sentido Norte/Sul, seguindo posteriormente para a 2.ª Circular, onde embateu contra uma outra viatura, que circulava no sentido Sul/Norte.

“Além dos danos materiais em ambos os veículos, do acidente resultaram ferimentos no condutor do veículo que circulava no sentido de trânsito correto, o qual foi transportado para o serviço de Urgências do Hospital de Santa Maria”, lê-se na nota divulgada.

Os comentários estão desactivados.