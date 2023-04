Apreendidos mais de 1,5 milhões de comprimidos ilegais no Aeroporto de Lisboa

Mais de 1,5 milhões de comprimidos, incluindo esteroides anabolizantes e estimulantes para função sexual masculina, foram apreendidos na alfândega do Aeroporto de Lisboa, anunciou esta terça-feira a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

A mercadoria ilícita estava escondida numa carga de material elétrico, tendo sido descoberta durante uma verificação de mercadoria remetida por carga aérea proveniente de Singapura e com destino a Lisboa, as caixas tinham sido declaradas como contendo disjuntores elétricos.

No decurso da verificação física da mercadoria pelos operacionais da ATA "foram detetados comprimidos de diversas substâncias, entre elas esteroides anabolizantes, bem como outras reconhecidas em medicamentos estimulantes da função sexual masculina", lê-se no comunicado daquela autoridade.

A AT sublinha ainda que no caso dos esteroides anabolizantes se trata de um crime de tráfico de substâncias proibidas, penalizado pela Lei antidopagem no desporto.

A investigação prossegue com o objetivo da identificação do destinatário da encomenda.

Os comentários estão desactivados.