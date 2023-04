Ordem dos Médicos cria comissão independente para avaliar negligência no Hospital de Faro

Médica apresentou queixa na PJ e refere erros ou negligência com 11 doentes, três dos quais morreram.





A Ordem dos Médicos (OM) anunciou, esta terça-feira, a criação de uma comissão técnico-científica de médicos independentes para avaliar as denúncias de erros e negligência no serviço de cirurgia do Hospital de Faro.

A decisão surge na sequência de reunião com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Carlos Cortes, bastonário dos médicos, adiantou que "há indícios de alguma gravidade" e que o caso tem de ser avaliado de forma mais aprofundada.

Recorde-se que o Ministério Público (MP) instaurou, na segunda-feira, um processo sobre as acusações que uma médica interna do Hospital de Faro apresentou na Polícia Judiciária.

Em causa estão casos que, segundo a médica, ocorreram entre janeiro e março com 11 doentes, dos quais "três morreram, dois estão internados nos cuidados intermédios" e os restantes tiveram lesão corporal associada a erro médico, que variam desde a castração acidental, perda de rins ou necessidade de colostomia para o resto da vida.

Os comentários estão desactivados.