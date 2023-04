Prisão preventiva para jovem de 21 anos que agredia e ameaçava companheira

Um jovem 21 anos foi detido no concelho de Pombal por suspeitas da prática do crime de violência doméstica sobre a companheira, tendo ficado em prisão preventiva a aguardar o desenvolvimento do inquérito.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) escreve que o homem foi detido no domingo, em flagrante delito:

"Na sequência de uma denúncia de que estaria a ocorrer uma situação de violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se ao local apurando que o suspeito agrediu fisicamente a sua companheira, uma mulher de 24 anos, ameaçando-a com recurso a uma arma de fogo, que foi apreendida".

Quando chegaram ao local, os militares manietaram o suspeito e procederam "à sua detenção, evitando consequências mais graves", adiantam ainda.

"O detido, com antecedentes criminais por furto, tráfico de estupefacientes e violência doméstica", foi presente a primeiro interrogatório judicial na segunda-feira, tendo-lhe sido determinada a medida de coação de prisão preventiva.

Fonte da GNR disse ainda à agência Lusa que a denúncia foi feita por dois vizinhos depois de o arguido ter feito dois disparos com a arma.

"A arma estava em situação legal, mas não era dele", esclareceram.

