Programa do Masterchef de Espanha provoca mais de 40 intoxicações alimentares

A produção do programa Masterchef espanhol foi acusada de ter provocado uma intoxicação alimentar a cerca de 70 pessoas, em Valência, contudo, segundo o Ministério da Saúde espanhol foram apenas confirmadas 44.

A denúncia foi feita por uma funcionária do Oceanário de Valênciana onde decorreu as gravações do programam através da sua conta de Twitter.

Em comunicado, a Shine Iberia, produtora do programa, lamentou os incidentes e disse tratra-se de uma situação "excecional em 11 anos de programa em Espanha", uma vez que, garante, sempre foi prioridade "garantir o cuidado alimentar das pessoas envolvidas".

Entre os pratos que podem ter causado as intoxicações alimentares estavam frutos do mar, ostras, amêijoas, molho pesto com algas, robalo, cheesecake japonês com algas, comida indiana e comida mediterrânea fundida.

