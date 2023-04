Quatro trabalhadores em Almeirim notificados em ação de fiscalização a estufas

Foram identificados, na sequência de uma ação de fiscalização em estufas de morangos, quase 100 trabalhadores de várias nacionalidades.

Em comunicado, divulgado esta quarta-feira, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) informa que a operação, que decorreu ontem em dois locais de trabalho na localidade de Paços Negros, em Almeirim, envolvendo seis entidades empregadoras, pretendia "verificar o cumprimento das obrigações dos empregadores", tendo sido já efetuadas “quatro notificações para apresentação de documentos", acrescentou.

Assim, foram identificados 97 trabalhadores: 53 indianos, 21 bengalis, 4 romenos, 3 nepaleses, 15 portugueses e 1 ganês.

O objetivo passava ainda pela verificação da regularidade das cadeias de contratação e subcontratação, assim como pela deteção de empresas que que não sejam titulares de alvará de Empresa de Trabalho Temporário, pagamento remuneração legal, horários e registos de tempos trabalho e seguro de acidentes de trabalho e exames médicos.

A operação contou com seis inspetores da ACT, dois inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), dois inspetores da Segurança Social (SS) e nove militares da GNR de Almeirim, apoiados por uma equipa de cinco inspetores do destacamento de intervenção da GNR de Santarém.

