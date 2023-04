A vida está cara, Costa!

A única medida que me parece lógica e deve ser implementada com urgência, é a diminuição da carga fiscal sobre as famílias, nomeadamente no IRS, proporcionando desta forma um aumento do salário líquido das pessoas, sem sobrecarregar as empresas que também têm o dever de aumentar salários e assumir a sua responsabilidade social.





por Fernando Camelo de Almeida

O aumento do custo de vida já se reflete no bolso dos Portugueses, aumentam as prestações aos bancos que por sua vez continuam sem remunerar devidamente os depósitos a prazo, na alimentação os aumentos são proibitivos, isto para além do aumento de outras despesas correntes para as famílias.

As pessoas perderam poder de compra de forma drástica e atualmente há muita gente a viver com imensas dificuldades e a deparar-se com a impossibilidade de cumprir com os seus compromissos. Esta realidade tem de ser combatida rapidamente com medidas eficazes que tenham real impacto no rendimento líquido das pessoas. O governo não pode limitar-se a tomar medidas paliativas, baseadas em subsídios (esmolas) que não aliviam a vida da maioria das famílias.

A classe média está a extinguir-se, a população está muito envelhecida, sendo este um dos maiores problemas do País, mas nesta circunstância quantos casais jovens têm a possibilidade de comprar casa e constituir família?

Muito poucos, pelo contrário, os jovens saem cada vez mais tarde de casa dos Pais, em muitos casos, a necessitar da sua ajuda e sem a mínima possibilidade de poder pensar ter filhos.

E os mais velhos? Muitos vão sobrevivendo, sabe Deus como, depois de uma vida de trabalho vêem-se confrontados com sacrifícios que não merecem, são ignorados e tratados como se já cá estivessem a mais. Custa dizê-lo, mas é a realidade que nos deve envergonhar.

Não podemos continuar a ter pensões miseráveis que não asseguram sequer a subsistência das pessoas, é necessário reposicionar as reformas mais baixas. Obviamente que se coloca sempre a velha questão que tanto jeito dá a quem governa, onde se vai buscar o dinheiro? Os Portugueses têm a resposta na ponta da língua, combatam de forma eficiente a corrupção e coloquem gente competente a gerir as empresas públicas e o País.

Não há mais tempo a perder, necessitamos de acções concretas urgentes e de menos conversa e hipotéticas intenções. A isenção do IVA nos bens de primeira necessidade, não vai aliviar coisa nenhuma, pois não garante a respetiva repercussão nos preços ao consumidor final. A única medida que me parece lógica e deve ser implementada com urgência, é a diminuição da carga fiscal sobre as famílias, nomeadamente no IRS, proporcionando desta forma um aumento do salário líquido das pessoas, sem sobrecarregar as empresas que também têm o dever de aumentar salários e assumir a sua responsabilidade social.

Após a partida do Sr. Comendador Rui Nabeiro, houve uma grande unanimidade no justo reconhecimento da sua exemplar postura enquanto empresário e ser humano, pena que seja uma das raras excepções no nosso País. Todos o elogiam, mas muito poucos lhe seguem o exemplo.

Numa altura em que o Estado tem um crescimento acentuado na receita fiscal, fruto do aumento do custo de vida, é incompreensível que não o devolva aos contribuintes. O futuro do País está hipotecado e urge inverter este ciclo suicida em que nos encontramos, aumentando de imediato o rendimento disponível das famílias, pois a vida está cara, Costa!

