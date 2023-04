Menina portuguesa de 12 anos obrigada a casar em Sevilha

A menina era ainda vítima de maus-tratos por parte do companheiro, também ele menor.





Uma menina portuguesa de 12 anos foi obrigada a casar no bairro de El Vacie, em Sevilha.

A polícia deteve o marido da jovem, também ele um menor, que se encontrava fugido de um centro penitenciário desde janeiro, por maus-tratos.

De acordo com o jornal espanhol "Diario de Sevilla", a menina casou no âmbito de um ritual cigano e, após o casamento, os pais da menor voltaram para Portugal, deixando a criança sozinha.

A Polícia Nacional terá tomado conhecimento do caso depois de receber uma notificação de um caso de violência doméstica sobre uma menor, por parte do seu companheiro, no bairro de El Vacie.

Quando a jovem foi encontrada, foi possível perceber que as queixas se confirmavam, uma vez que, de acordo com a autoridade, a menina “apresentava um aspecto físico e emocional lamentável”. A vítima foi levada para um centro de acolhimento da Junta de Andaluzia e o jovem detido.

Contudo, foi necessário chamar reforços, uma vez um grupo de familiares do suspeito tentou impedir a detenção.

