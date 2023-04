O anúncio da saída do treinador do Al Nassr, onde joga Cristiano Ronaldo, está por horas, segundo o desportivo espanhol a Marca.

Segundo o jornal, Rudi Garcia não resistiu aos maus resultados do clube saudita, mas a "má relação com o balneário" também não terá ajudado.

Terá havido uma discussão do treinador com os jogadores no balneário que não agradou aos dirigentes do clube de Cristiano Ronaldo.

Os comentários estão desactivados.