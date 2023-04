Quatro mortos em tiroteio em base militar no norte da Índia

Pelo menos quatro pessoas foram mortas hoje num tiroteio numa base militar no estado de Punjab, no norte da Índia, disse uma fonte oficial, sem dar mais pormenores sobre o incidente.

"As equipas de reação rápida da estação foram ativadas. A área foi isolada e selada", disse o exército indiano num comunicado.

Segundo o diário indiano Hindustan Times, o superintendente chefe da Polícia de Bathinda, Gulneet Khuruna, descartou tratar-se de um ataque terrorista.

"A informação inicial é de que um membro do exército disparou indiscriminadamente sobre outros. Não há nenhuma suspeita preliminar de sabotagem, mas esperam-se pormenores", disse Khuruna.

Localizada no norte do estado de Punjab, a base militar de Bathinda é uma das principais bases do Comando Sudoeste do Exército indiano.

