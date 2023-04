Lula da Silva vai ao Parlamento no 25 de Abril

O presidente brasileiro, Lula da Silva, vai estar de visita a Portugal entre os dias 22 e 25 deste mês e vai marcar presença numa sessão de boas vindas no Parlamento durante as comemorações do 25 de Abril.

A notícia foi avançada na sequência de uma conferência de líderes, adianta a SIC.

A sessão de boas vindas acontecerá pelas 10h, antes da cerimónia da sessão solene do 25 de Abril, que começa pelas 11h30.

A notícia da visita de Lula da Silva tinha sido inicialmente dada em fevereiro por João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, ainda antes do anúncio ser feito pelo presidente da Assembleia da República.

Augusto Santos Silva já veio entretanto confirmar a presença de Lula da Silva nas comemorações da Revolução de Abril, mas garantiu, depois de manifestações de descontentamento por parte dos partidos de direita, que não iria marcar presença na cerimónia solene.

