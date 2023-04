Allegri avisa: "seria uma loucura desvalorizar o Sporting"

O treinador da Juventus não revelou qual será a tática do jogo, mas deixou claro que não dependerá da estratégia do Sporting.





Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, na conferência de imprensa de antevisão do encontro entre a Juventus e o Sporting na quinta-feira, em Turim, para os quartos de final da Liga Europa, fez questão de sublinhar o desempenho dos leões nos últimos jogos.

“Nos últimos onze jogos o Sporting venceu sete e empatou quatro. É uma equipa com técnica e bem organizada. Tem um bom treinador (Rúben Amorim), que 19 anos depois levou o clube ao título. É preciso respeitar muito o Sporting, pois o jogo de amanhã é o primeiro passo para criar as condições ideias para passar conseguir em Lisboa a passagem à próxima fase», disse o italiano.

Allegri lembrou ainda a eliminação do Arsenal da competição frente ao Sporting.

“Seria uma loucura desvalorizar o Sporting. Eles eliminaram o Arsenal e têm uma equipa muito bem organizada. É uma equipa com menos experiência e mais jovens do que aquela que defrontámos em 2017, com uma organização diferente. Vai ser difícil, nas competições europeias todos os jogos são complicados”.

O treinador da Juventus não revelou qual será a tática do jogo, mas deixou claro que não dependerá da estratégia do Sporting.

