Boaventura Sousa Santos diz-se vítima de difamação "vergonhosa" e que acusações são uma "vingança"

O diretor emérito do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, Boaventura de Sousa Santos, já veio reagir publicamente à polémica sobre a denúncia de assédio sexual, feita por três ex-investigadoras daquela instituição.

Boaventura Sousa Santos emitiu, esta quarta-feira, um comunicado, no qual diz ser vítima de "uma difamação anónima, vergonhosa e vil por parte de três autoras".



"À partida quero afirmar que todos os casos de conduta incorreta referidos no texto por parte de quem seja, se confirmados, devem ser prontamente julgados tanto no CES como nas instâncias judiciais e como ao tempo era diretor do CES assumo institucionalmente responsabilidades por eventual negligência que possa ter havido", lê-se no comunicado.

O sociólogo esclareceu que nunca teve reuniões com duas das três investigadoras, apenas se encontrou Lieselotte Viaene por duas vezes, "uma como seu supervisor do estágio Marie Curie quando chegou ao CES e outra como diretor estratégico do CES, a pedido do diretor executivo, para tentar resolver os problemas do comportamento incorreto e indisciplinado do ponto de vista institucional desta investigadora", que acabaria por ser expulsa da instituição académica.

“É um ato miserável de vingança institucional e pessoal", sublinhou.

Por último, questionou: "Que tipo de ciência é esta que permite enxovalhar e lançar lama uma instituição de prestígio e especificamente o investigador que foi durante tantos anos seu diretor?".

Boaventura Sousa Santos adiantou ainda que independentemente dos procedimentos judiciais que o CES vier a adotar, vai apresentar uma queixa crime contra as autoras por difamação.

