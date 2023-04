Consultas para médico de família no Seixal com cinco meses de espera

A Comissão de Utentes de Saúde do Seixal, no distrito de Setúbal, disse esta quarta-feira que há uma espera de cinco meses para a marcação de consultas, uma vez que que há falta de médicos de família naquele concelho.

José Lourenço, porta-voz da comissão de utentes, adiantou à agência Lusa que a "agenda para a marcação de consultas está fechada até final de setembro. Esta é uma situação muito grave para os utentes do concelho".

A CUSCS - Comissão de Utentes de Saúde do Concelho do Seixal está a promover hoje uma ação de protesto e de alerta à população, na estação de comboios de Corroios, onde está a dar também a conhecer um abaixo-assinado para exigir o recrutamento de mais meios humanos e técnicos, assim como a construção do Hospital do Seixal. O abaixo-assinado estará a circular até maio e será depois enviado para a Assembleia da República, ao Governo e ao Presidente da República.

Esta ação conta com membros da Câmara Municipal do Seixal e das Juntas de Freguesia do concelho.

Segundo José Lourenço, o concelho do Seixal tem cerca de 36 mil utentes sem médico de família, existindo ainda um problema "de enorme gravidade" relativamente aos que tem médicos de família uma vez que o tempo de espera para marcação de consultas é agora de cerca de cinco meses.

