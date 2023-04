Piloto de ralis Craig Breen morre durante treino

O piloto irlandês da Hyundai Craig Breen, de 33 anos, morreu, esta quinta-feira, num acidente de viação durante um treino, na Polónia, para o Rali da Croácia.

O copiloto, James Fulton, também estava no carro no momento do acidente, mas escapou ileso, informou a equipa, lamentando “profundamente” a morte do piloto e endereçando à família as condolências.

Statement from Hyundai Motorsport pic.twitter.com/GLNXbphVQW — hmsgofficial (@HMSGOfficial) April 13, 2023

