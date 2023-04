Bombeiros voluntários aumentados para 64 euros por dia

A diretiva financeira 2023, que entra em vigor no próximo sábado, estabelece que os bombeiros voluntários que integram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) recebam este ano 64 euros por dia, mais três euros do que em 2022.

Aprovada esta semana, pela secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, a diretiva – a que a agência Lusa teve acesso – que estabelece ainda o aumento da comparticipação diária dos elementos de comando também de 71 para 74,7 euros.

O documento refere também um aumento de 5,1% do valor dos pagamentos diários efetuados ao pessoal que integra as equipas de intervenção e outros grupos de reforço.

As despesas referentes as alimentações também serão atualizadas em cerca de 7,8%, ou seja, o valor do almoço e do jantar sobe de 10 para 10,80 euros e as refeições ligeiras de 2,75 para três euros.

Já no que diz respeito aos valores a pagar por avaria ou dano de equipamentos e veículos operacionais, estes são também atualizados, havendo um aumento médio de 10% dos valores de referência para veículos e de 5% para os equipamentos.

A nota dá ainda conta de que este ano haverá um aumento em 75% do valor diário, por operacional, a pagar às associações humanitárias de bombeiros voluntários que acolhem equipas de intervenção exclusivas do DECIR – passa para 1,75 euros por operacional.

