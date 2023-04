Condenado no Porto a 12 anos de prisão homem que traficou pessoas

Um homem, de 51 anos, foi condenado no Porto a 12 anos de prisão, esta quinta-feira, por tráfico de pessoas.

O arguido levou 12 trabalhadores para explorações agrícolas em Espanha, entre 2011 e 2016, deixando-as em "condições degradantes".

O presidente do coletivo de juízes, durante a leitura do acórdão no Tribunal de São João Novo, disse que o homem enganou e transportou as vítimas para Espanha prometendo promessas de trabalho.

Terá ainda que pagar uma indemnização de 161 mil euros, dos quais 93 mil são para repartir entre as 12 vítimas e os restantes 68 mil são perdidos a favor do Estado devido às vantagens económicas que obteve.

Os comentários estão desactivados.