Incêndio em prédio em Lisboa faz três feridos

Um incêndio num prédio de quatro andares na rua Doutor Gama Barros, em Lisboa, provocou, na madrugada desta sexta-feira, três feridos, dois por inalação de fumos e um por queda.

De acordo com o presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, José Amaral Lopes, a pessoa ferida por queda é moradora do segundo andar e, num momento de pânico, saltou da janela para fugir do fogo.

A mesma fonte, segundo a CNN Portugal, disse ainda que os feridos, que foram transportados para o Hospital de Santa Maria, estão estáveis.

Além das pessoas, ficaram feridos dois cães na sequência do incêndio, tendo um deles sido encaminhado para a casa dos animais.

O alerta foi dado pelas 00h08 e, depois de cerca de uma hora de combate às chamas, o fogo, que começou na cave do edifício, foi dado como extinto.

O fumo obrigou os bombeiros a retirar pela varanda oito moradores, uma vez que estes não conseguiam descer pelas escadas do prédio. Por precaução, foram ainda retirados os moradores do prédio adjacente.

À exceção de uma pessoa que morava na cave, onde deflagrou o fogo, os restantes moradores poderão regressar casa.

No local, estiveram 20 operacionais apoiados por quatro viaturas do INEM, Bombeiros e PSP.

