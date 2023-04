Governo vai abrir mais de 900 vagas para médicos de família

O Ministério da Saúde vai abrir mais de 900 vagas para médicos de família e a remuneração será aumentada em cerca de 40% em alguns agrupamentos de centros de saúde, para atrair os profissionais, anunciou o ministro da Saúde.

Manuel Pizarro adiantou, numa entrevista publicada pelo Público, que aumentar a formação de médicos de família é a medida mais importante para resolver o problema da falta destes profissionais.

Nesse sentido, será aberto um concurso ainda em abril com 900 vagas, que abrangem "todos os locais do país onde falta um médico de família".

O ministro esclareceu que para cativar os médicos de família a ficarem no SNS foram elaborados dois incentivos diferentes, vagas carenciadas com remuneração aumentada em cerca de 40% apenas para os Agrupamentos onde há mais de 25% de utentes sem médico de família; e um novo modelo que implica compromisso de mobilidade por parte do médico.

