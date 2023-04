Benfica no fio da navalha

por João Sena

O Benfica tem trabalhado em cima de vitórias esta época, mas, num ápice, a situação alterou-se. Se a derrota (1-2) frente ao FC Porto não coloca em perigo a liderança no campeonato nacional, a monumental escorregadela frente ao Inter de Milão (0-2) deixa os encarnados com um pé fora da Liga dos Campeões.

Os últimos meses foram de euforia para as bandas da Luz, que aumentava à medida que as vitórias se sucediam, mas as duas derrotas consecutivas nas provas mais importantes da época fizeram tremer a nação benfiquista. A equipa quebrou e os adeptos sentem isso. A reserva do Marquês de Pombal pode esperar e Istambul ficou mais distante.

Ainda falta jogar a segunda mão em Milão, dia 19, mas as últimas exibições não convenceram ninguém; o futebol praticado é lento, não ganha duelos e cria poucas ocasiões de golo. O Benfica que ganhou à Juventus e empatou com o PSG poderá evitar nova derrota em Itália, mas o apuramento para as meias-finais parece muito mais complicado perante uma equipa cínica, que controla muito bem os momentos do jogo e desfere o golpe final quando precisa, como bem se viu no Estádio da Luz e, na eliminatória anterior, frente ao FC Porto. Se o objetivo principal é o campeonato, a primeira grande final desta época joga-se em Milão, na próxima quarta-feira. Resta saber como vai a equipa reagir a este resultado negativo. O técnico do Benfica bem tentou limitar os estragos. «Já disse que não somos invencíveis. Por vezes perdemos. Jogamos contra equipas muito boas nesta competição, por vezes são mais eficientes e vencem», uma opinião bem mais realista do que as declarações de alguns jogadores que atribuíram o fator sorte ao triunfo dos nerazzurri.

Nos outros jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Manchester City ‘atropelou’ o Bayern Munique (3-0) no jogo mais desequilibrado desta ronda e está muito perto da meia-final. A facilidade com que o City ultrapassou a equipa bávara, com a ajuda de Bernardo Silva que marcou um golo de cabeça, foi a grande surpresa desta jornada europeia.

O Real Madrid confirmou que é equipa de Liga de Campeões e venceu o Chelsea (2-0), numa partida em que foi muito superior. O dono do Chelsea voltou a mostrar profundo desconhecimento do mundo do futebol, basta ver a pontaria para contratar treinadores, ao afirmar que a sua equipa ia a Madrid vencer por 3-0! Carlo Ancelotti respondeu em campo, e muito dificilmente deixará fugir a vantagem de dois golos. No jogo entre italianos, o Milan venceu (1-0) o Nápoles, pelo que a eliminatória está em aberto. Daqui sairá o adversário de Inter de Milão ou Benfica na meia final.

