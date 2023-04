Morreram menos pessoas em março deste ano do quem em março do ano passado

Morreram no passado mês de março menos 322 pessoas do que no período homólogo do ano anterior, avanla esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatísta (INE).

Segundo o organismo, estes números representam um decréscimo na ordem dos 3%.

"Em março de 2023, o número de óbitos foi de 10 506, valor inferior ao registado em fevereiro de 2023 (menos 326 óbitos; -3,0%) e em março de 2022 (menos 322 óbitos; -3,0%). Naquele mês, o número de óbitos devido a Covid-19 subiu para 196 (mais 5 do que em fevereiro de 2023), representando 1,9% do total de óbitos. Comparativamente com março de 2022, registou-se uma redução de 453 óbitos devido a Covid-19", lê-se numa nota publicada no site do INE.

Já em fevereiro deste ano nasceram 6.179 bebés, tendo o número total de nados-vivos nos dois primeiros meses do ano sido de 13.356.

Em relação aos casamentos, em fevereiro deste ano celebraram-se mais 154 casamentos do que em fevereiro de 2022, um aumento de 11%.

