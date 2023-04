Rússia treinou exército bielorrusso para usar armas nucleares

Este tipo de armas tem um alcance curto e menos poder de ogivas nucleares em mísseis estratégicos de longo alcance, e o seu grande objetivo será destruir as tropas inimigas no campo de batalha.





As forças armadas da Bielorrussia concluíram, esta sexta-feira, o seu treino para a utilização de armas nucleares táticas, anunciou Moscovo, na sequência do seu objetivo de ‘instalar’ essas armas no país aliado.

Num vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa da Rússia, um piloto bielorruso afirma que o curso de treino na Rússia deu às tripulações dos caças-bombardeiros Su-25 da Força Aérea bielorrussa os conhecidos considerados necessários para que possam usar as armas em questão.

Recorde-se que dois países são aliados e, no mês passado, Vladimir Putin, Presidente da Rússia, informou que tinha planos para que Moscovo posicionasse algumas das suas armas nucleares táticas na Bielorrússiam na sequência da guerra na Ucrânia.

De acordo com a imprensa internacional, estes tipo de armas tem um alcance curto e menos poder de ogivas nucleares em mísseis estratégicos de longo alcance, e o seu grande objetivo será destruir as tropas inimigas no campo de batalha.

Os comentários estão desactivados.