Detidos três homens por segurança ilegal em bar do Porto

Foram detidas, na madrugada este sábado, três pessoas suspeitas do crime de segurança ilegal no âmbito operação num bar do centro do Porto. Um dos detidos é o proprietário do espaço, apurou o Jornal de Notícias.

O bar, situado na Rua da Alegria, tinha testemunhado uma desanvença, há cerca de 15 dias, entre dois grupos, tendo sido disparados tiros com um homem, de 31 anos, a ser atingido numa perna e no pescoço, tendo sido transportando para o Hospital de S. Joao e já ter tido alta.

A operação envolveu a o SEF e a ASAE, foram apreendidas várias botijas de óxido nitroso e identificados dois homens que vendiam esse produto, apelidado de "droga do riso".

