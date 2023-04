Jovem de 17 anos do Porto desaparecida em praia no Algarve

As buscas decorreram durante toda a noite de sábado e continuam este domingo durante o dia com o apoio de um avião da Força Aérea e do instituto de socorro a náufragos espanhol.





Uma jovem de 17 anos desapareceu no final do dia de sábado, na praia do Coelho, em Vila Real de Santo António, enquanto praticava paddle e foi empurrada pelo vento.

O Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António e Tavira, comandante João Afonso Martins, em declarações à Lusa, explicou que as buscas decorreram durante toda a noite de sábado e continuam este domingo durante o dia com o apoio de um avião da Força Aérea e do instituto de socorro a náufragos espanhol.

"Tentámos enviar o máximo de meios possíveis nos primeiros minutos, mas até agora não foi possível localizar" a jovem, acrescentou o comandante João Afonso Martins.

As operações de buscas começaram às 20h30 de sábado e no local estiveram 20 operacionais, sete meios dentro de água, um helicóptero pesado da Força Aérea, uma lancha de socorros a náufragos de Espanha e outros meios da GNR e Proteção Civil.

