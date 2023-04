Jovem de 19 anos morta à facada em Albufeira

A jovem foi assistida pelos Bombeiros Municipais de Albufeira e pelo INEM, mas não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.





Uma jovem de 19 anos morreu depois de ter sido esfaqueada, na madrugada deste domingo numa zona de bares, nas Areias de São João, em Albufeira.

Um homem e uma mulher foram detidos pela GNR de Faro, durante a manhã, por suspeitas de envolvimento no crime. A vítima foi esfaqueada no pescoço e no tórax.

A arma do crime foi atirada pelos suspeitos para o telhado do bar e fugiram do local, mas, entretanto, já foi recuperada.

O alerta foi dado às 6h31 e quando os bombeiros chegaram ao local a jovem já se encontrava em paragem cardiorrespiratória.

A jovem foi assistida pelos Bombeiros Municipais de Albufeira e pelo INEM, mas não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

A GNR mobilizou três viaturas e 12 operacionais para o local do crime. Segundo a CREPC do Algarve, os Bombeiros de Albufeira deslocaram uma ambulância e dois operacionais, assim como o INEM, que enviou uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

