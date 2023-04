O escândalo sexual no mundo do wokismo

É impressionante como histórias tiradas a papel químico têm leituras tão díspares, pelos mesmos autores. Esta semana, para se quebrar um pouco a história anedótica do caso TAP, surgiu a notícia de que três investigadoras do Centro de Estudos Sociais de Coimbra escreveram um ‘livro’, onde dão a entender que há abusos sexuais no instituto em causa e que os estudantes e investigadoras que não aderiam às propostas sexuais dos membros do CES viam o seu futuro profissional comprometido. Apesar de não falarem em nomes, não foi difícil, pelos vistos, chegar aos supostos autores dos abusos. E qual não é a surpresa quando o principal nome é Boaventura Sousa Santos, um velho comunista transformado no papa do wokismo. As acusações, que já existem desde 2018, fizeram-me lembrar as tornadas públicas pelo relatório da Comissão Independente sobre os padres que terão cometido as atrocidades dos abusos sexuais. Alguns foram condenados na praça pública por uma simples denúncia anónima, sem qualquer prova. Mas os padres, ao contrário do diretor emérito do CES, não merecem a presunção de inocência.

Li coisas verdadeiramente hilariantes sobre a acusação ao sociólogo. Virgínia Ferreira, presidente da Comissão de Ética, e socióloga feminista (!), quando questionada pelo Diário de Notícias se a sua comissão está a equacionar analisar as queixas existentes no artigo das três investigadoras, foi clara. «Estamos a pensar. Teremos de pôr aqui algumas perguntas. A comissão de ética não tem nenhuma comunicação formal». Quando interpelada sobre o facto de as denúncias serem públicas, Virgínia Ferreira deu um novo alento aos padres abusadores: «Devo entendê-lo como uma denúncia que temos de avaliar? Se houve agressões sexuais, por que é que não houve queixa à polícia, às autoridades judiciais?». Para uma presidente de uma comissão de ética, estamos falados.

Recorde-se que o caso teve origem em 2018 quando as paredes do CES começaram a ficar cheias de mensagens contra Boaventura Sousa Santos. Mas o DN ouviu também Adriana Bebiano, ex-presidente do Conselho Científico do CES, que reconheceu que o caso foi falado em 2018, quando ainda não era presidente, mas que ficou com a ideia que o papa do wokismo terá respondido às acusações da seguinte forma: «Tinha conversas adultas com pessoas adultas». Já outra testemunha, esta anónima, que terá estado na referida reunião, ouvida pelo mesmo jornal, foi um pouco mais longe. «Ele disse, creio que perante uma Assembleia-Geral do CES, com 60 a 80 pessoas, que tudo o que fizera era consensual». Os relatos de mulheres que terão sido importunadas por Boaventura Sousa Santos apareceram noutros meios, como o Correio da Manhã, o Observador, e o Público mais tarde. Ah! O sociólogo é apontado no referido textos das três investigadoras como ‘O professor Estrela’.

O segundo ‘acusado’ é tratado por ‘O Aprendiz’, o que o levou a desabafar com o DN de que isso diz quase tudo: «O facto de me apresentarem, com 45 anos e um percurso académico que fala por si, como mero seguidor reverente de outrem diz muito do teor colonialista que atravessa todo o texto» das queixosas. Genial, só faltava mesmo trazer à conversa o racismo...

Os dois professores já negaram todas as acusações e Boaventura Sousa Santos vai apresentar queixa-crime contra as autoras do texto.

Não julgo ninguém, mas o Ministério Público devia investigar o caso para se chegar a uma conclusão: pela inocência dos acusados ou pela culpa. Já vi pessoas serem arrasadas por muito menos, mas não deixa de ser irónico que um dos grandes gurus do wokismo se veja envolvido nesta polémica. Se em vez de Boaventura Sousa Santos as acusações fossem sobre alguém de direita, calculo o que se diria na praça pública e na comunicação social...

