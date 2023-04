Governo revê em alta crescimento da economia para 1,8%. Acompanhe em direto

[em atualização]

O Governo reviu esta segunda-feira em alta a previsão de crescimento da economia portuguesa deste ano para 1,8%, ligeiramente acima dos 1,3% previstos em outubro. Os dados foram revelados pelo ministro das Finanças durante a apresentação do Programa de Estabilidade para o período 2023-2027, que vai ser remetido à Comissão Europeia e à Assembleia da República.

Estes números representam uma melhoria face à previsão de outubro, subjacente ao Orçamento do Estado para 2023 e ficam também acima dos 1,2% apontados pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP) e dos 1% da Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional (FMI) e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Já o défice orçamental deverá situar-se nos 0,4% este ano, abaixo dos 0,9% avançados interiormente. A atualização do cenário macroeconómico do Governo compara com as previsões para este ano do Conselho de Finanças Públicas e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico de um défice de 0,6% e do Fundo Monetário Internacional de 1,2%.

Por seu lado, a taxa de inflação vai cair para 5,1% este ano, acima dos 4% estimados em outubro, antes de se reduzir para 2,9% em 2024. Ainda assim, os 5,1% representam uma revisão em alta face aos 4% previstos em outubro no Orçamento do Estado para este ano e comparam com os 5,5% apontados pelo Banco central e os 5,9% pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP).

No entanto, este valor fica abaixo face aos números avançados pela Comissão Europeia que prevê uma taxa de 5,4%, o FMI 5,7% e a 6,6%.

O rácio da dívida pública vai reduzir-se para 107,5% este ano e fixar-se abaixo dos 100% em 2025, segundo as mesmas previsões.

