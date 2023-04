Harry vai a Inglaterra para a coroação do pai mas não se vai encontrar com o irmão

Relação de Harry e William está tensa desde que o filho mais novo do Rei saiu do país.





O príncipe Harry vai a Inglaterra para a coroação do pai, Carlos III, a 6 de maio.

Contudo, ao contrário do que era esperado, não está previsto encontrar-se com o irmão mais velho, príncipe William.

A informação é avançada por Ingrid Seward, editora da Majesty Magazine.

"Por uma questão de educação, poder-se-ia pensar que Harry iria querer estar com a família, independentemente do quão difícil isto seria para ele. Todos têm agendas muito preenchidas, mas seria bom ficarem próximos e serem amigáveis. Fico feliz por ter falado com o pai, o que facilitou o caminho para a aproximação. O Carlos irá receber o filho. Acho que a relação com o William ficará para uma outra altura", disse.

A coroação de Carlos III vai acontecer a 6 de maio, na Abadia de Westminster, em Londres.

