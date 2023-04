Mulher morre depois de se despistar em Beja

Uma mulher de 55 anos morreu esta segunda-feira na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Nacional (EN) 18, no concelho de Beja.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, em declarações à agência Lusa, o alerta para o acidente, que ocorreu no troço da EN18 entre Beja e Santa Vitória, foi dado pelas 12h04.

Já segundo uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, a vítima mortal era a condutora e única ocupante da viatura.

Na sequência do despiste, o automóvel bateu contra uma árvore e incendiou-se, tendo o corpo da vítima ficado carbonizado.

No local, estiverm 19 operacionais dos Bombeiros de Beja, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por seis veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

Os comentários estão desactivados.