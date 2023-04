Cascais não esquece os que tudo deram e agora mais precisam

por Carlos Carreiras

Na última década, o concelho de Cascais assistiu a um envelhecimento da população, com um aumento de 4,8% do grupo etário 65 +, tornando o índice de envelhecimento do concelho superior ao da média na Área Metropolitana de Lisboa.

Conscientes desta realidade e da consequente necessidade de respostas flexíveis e complementares às providas pelo Estado Central, direcionadas para este grupo etário, na área da saúde e bem-estar, a Câmara Municipal de Cascais está empenhada na concretização de programas e projetos que reduzam o impacto do isolamento desta população e que garantam, aos mais idosos, cuidados de saúde de qualidade.

A concretização destas iniciativas apenas é possível com o envolvimento de todos os agentes de saúde, pelo que o Município de Cascais tem estabelecido parcerias com as entidades da Rede Social e outras com trabalho demonstrado na área social e da saúde.

É de extrema importância também o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, que, comprometida com a Estratégia e Plano de Ação Global para o Envelhecimento Saudável, é um parceiro de relevo em muitas das medidas concretizadas nas áreas do envelhecimento e da saúde com a concretização de inúmeras iniciativas, de que é exemplo o projeto Bata Branca, cujo sucesso é mensurável e tem já mais de 45 mil consultas realizadas e a garantia de um médico de saúde familiar para 100% da população do concelho.

Cascais dentro dos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa é o único que consegue ter esta garantia. Com o novo programa ‘Cuidar de quem Cuidou/a de nós’ damos um passo em frente, porque o envelhecimento da população é um flagelo nacional e por isso o Município de Cascais quer uma política focada para esta faixa etária. Este programa será o maior projeto da Europa, não há mais nenhum com esta dimensão e esta abrangência.

É um serviço que garante o acompanhamento, em tempo real, dos idosos no seu dia-a-dia, possibilitando a telemonitorização de sinais vitais, a vídeo-consulta e comunicação à distância, assim como o suporte a atividades relacionadas com a saúde, o bem-estar e a segurança.

Um programa com estas características dá resposta aos desafios com que se depara atualmente o setor da Saúde e do Apoio Social, designadamente, o envelhecimento populacional, o isolamento geográfico e social, bem como o aumento das doenças crónicas.

Para além da monitorização feita por médicos, enfermeiros e especialistas também haverá a possibilidade de cada um destes idosos sinalizar cuidadores ou familiares que possam ser informados de situações que ocorram no seu dia a dia.

Cascais não esquece os que mais precisam, é fundamental o Município ter e implementar um Estado Social Local cada vez mais inclusivo, cada vez mais presente e cada vez mais interventivo, no sentido de garantir a todos a qualidade de vida exigida.

Aproveito para informar que com o Novo Centro de Saúde de Carcavelos concluído toda a região de Carcavelos, Parede e São Domingos de Rana, já com os investimentos realizados e com o cumprimento por parte do Governo de colocar médicos de famílias nestes vários centros, vai permitir que esta zona do concelho seja a primeira com médicos de família para toda a população. Ficando a faltar o Novo Centro de Saúde de Cascais, que uma vez finalizado, fará com que o território fique todo coberto com médicos de família.

Também não é indiferente os apoios aos mais vulneráveis, subsidiando as famílias que acolham em casa os seus mais idosos, ou os coloquem em estruturas residenciais para pessoas idosas, para além de financiarmos instituições do concelho na construção de novas respostas nesta área deficitária de oferta.

Julgamos humildemente ter encontrado um caminho de sucesso que pode ser replicado em todo o país.

