A incoerência de receber Lula da Silva no dia 25 de Abril

por Fernando Camelo de Almeida

Se já houve controvérsia relativamente à visita de Lula da Silva a Portugal no dia 25 de Abril, agora deixaram de existir condições para a visita se realizar nesse dia.

As declarações do Presidente do Brasil relativamente à guerra na Ucrânia, demonstraram a sua proximidade a Putin, isso por si só, seria sempre condenável. Mas Lula foi mais longe e criticou a UE e a NATO de incentivarem a guerra, ora Portugal como membro da UE e da NATO não pode permanecer em silêncio perante afirmações tão graves quanto descabidas. Está de facto criado um embaraço diplomático que coloca à prova os responsáveis políticos portugueses.

O 1º Ministro António Costa e o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa já deveriam ter reagido publicamente, repudiando veemente o que foi dito pelo Presidente do Brasil. Mas a reacção de Portugal não se deve cingir às declarações que se impõem do 1º ministro e do Presidente da República, impõe-se a alteração imediata da data da recepção a Lula da Silva no nosso País.

O dia 25 de Abril é assinalado como o dia da liberdade em Portugal, não faz qualquer sentido receber nesse dia alguém que demonstrou não respeitar a soberania de um País, optando por um criticar quem ajuda a Ucrânia a defender-se com meios para o efeito e tentou ser apaziguador desde que o País invadido ceda às exigências do País invasor.

Todos nós estamos cansados de ver imagens do que se tem passado na Ucrânia, nomeadamente os crimes horrendos cometidos pelos russos sobre civis inocentes.

Os russos tentam à força e de forma animalesca coartar a legítima liberdade do povo Ucraniano, esse facto, por si só, justificam a condenação da Rússia e de todos quantos são coniventes, mesmo que de forma camuflada.

Podíamos relembrar muitas das atrocidades cometidas pelos militares russos para contraditar os disparates proferidos por Lula da Silva, mas seria uma perda de tempo, tais são as evidências do conhecimento de todos.

Seria uma enorme incoerência receber alguém que se posiciona do lado errado da história no dia em que se comemora a liberdade.

Portugal não deve receber o Presidente do Brasil no dia 25 de Abril como jamais deveria fazê-lo num 25 de Novembro, não será difícil agendarem outro dia alternativo que não desrespeite de forma inconcebível os valores da democracia e da liberdade em Portugal.

Espera-se do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República e do 1º Ministro uma posição coerente com o nosso posicionamento global e com a nossa celebração interna dos valores da liberdade e da democracia!

