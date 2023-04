Cascais. Aeródromo com investimentos de mais de sete milhões de euros

Nos últimos meses, o município de Cascais investiu mais de sete milhões de euros em obras no Aeroporto de Cascais - Aeródromo de Tires, segundo os contratos que constam no Portal Base.

O mais recente, publicado no final do mês passado, soma um total de 3.793.250,96 euros, ao qual acresce o valor do IVA e diz respeito à construção da aerogare.

A obra foi adjudicada à empresa Nova Gente, Empreitadas, S.A., através de concurso público no qual participaram outras oito empresas. O prazo de execução é de 465 dias.

No contrato disponível no Portal Base, lê-se que a execução da obra “tem início com o auto de consignação e o termo após o prazo de 350 (trezentos e cinquenta) dias, incluindo sábados, domingos e feriados”, acrescentando que “a firma empreiteira se obriga a satisfazer todos os encargos de natureza fiscal e social” e que “em tudo o mais, terá a mesma sociedade de observar o que consta do processo desta obra, designadamente, declaração preço anormalmente baixo, memória descritiva e justificativa, plano de trabalhos, projeto de abastecimento de águas, plano de acessibilidades, acústica, arquitetura, AVAC’s, águas residuais. térmico, ascensores, telecomunicações, plano de equipamento de mão-de-obra, plano de pagamentos/cronograma financeiro, mapa de quantidades, plano de segurança e saúde, plano de prevenção e gestão de resíduos, relatório preliminar, relatório final, programa de concurso, caderno de encargos e a já citada proposta, documentos que se arquivam”.

Mas este não é o único investimento. Em novembro do ano passado foi publicado um contrato no valor de 3.091.897,19 euros para a construção da torre de controlo. A empresa escolhida foi também a Nova Gente, Empreitadas S.A, tendo concorrido mais cinco. A execução da obra teve início com o auto de consignação e o termo após o prazo de 365 dias, incluindo sábados, domingos e feriados.

No mesmo mês, o município liderado por Carlos Carreiras pagou quase 20 mil euros para serviços de consultoria e estudo para implementação do sistema de videovigilância do aeroporto de Cascais à empresa Quotidiano Pertinente, Ldª.

Os comentários estão desactivados.