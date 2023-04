Benfica joga em Milão a continuidade na Liga dos Campeões.

Inter de Milão e Benfica disputam amanhã um lugar na meia-final da Liga dos Campeões. As duas equipas entraram numa fase de negação do bom futebol, e estão, claramente, na pior fase da época. O Benfica perdeu três jogos seguidos (FC Porto, Inter de Milão e Chaves) e o Inter venceu apenas um dos oito últimos jogos realizados, e para mal dos encarnados foi no Estádio da Luz.

A situação em que o Benfica se encontra é desconfortável para todos. O presidente Rui Costa pede foco à equipa e os adeptos exigem melhor futebol e vitórias. Com as derrotas internas a margem de erro é cada vez menor no campeonato, na Liga dos Campeões o próximo jogo é decisivo. A partida de amanhã em Milão vai ser uma dura prova para a equipa de Roger Schmidt, até porque do outro lado a situação é ainda mais escaldante. No passado fim de semana, o Inter voltou a perder para o campeonato e, segundo a imprensa italiana, a direção do clube exigiu a Simone Inzaghi a eliminação do Benfica e um lugar entre os quatro primeiros no campeonato para continuar como treinador do Inter. Se falhar amanhã a sua saída deverá ser imediata.

No Benfica, passou-se o contrário, Roger Schmidt prolongou, recentemente, o contrato até 2026, mas a pressão não é menor devido à crise de exibições e resultados.

O jogo da Luz terminou com a vitória dos nerazzurri, cabe agora ao Benfica ter engenho, arte e golos para virar a eliminatória. É tarefa árdua como se pode constatar pela história; nunca o Benfica ganhou em Itália por dois golos de diferença (agora precisa de três para continuar na competição) e apenas por uma vez conseguiu anular uma desvantagem de dois golos numa eliminatória europeia. Agarrando-se às estatísticas, o Benfica pode ganhar alento ao verificar que o Inter perdeu os últimos três jogos realizados em casa. De facto, há um Inter de duas faces: está numa posição difícil na Serie A, mas na Liga dos Campeões realizou um caminho positivo, e é fácil perceber que a motivação e o empenho do grupo está na liga milionária, onde quer repetir o feito de 2010 com José Mourinho.

Já o Sporting recebe em Alvalade, quinta-feira, a Juventus e vai querer vingar o resultado mentiroso da primeira mão em que perdeu (0-1). Em Turim, a equipa leonina mostrou que tem futebol para continuar na Liga Europa, mas não pode falhar tantos golos.

Os comentários estão desactivados.