Operação no Porto identificou mais de 100 pessoas e deteve outras três na madrugada de sábado

Foram identificadas, entre as 4h00 e as 10h00 de sábado, mais de 100 pessoas na sequência de uma operação que teve lugar na cidade do Porto, tendo três pessoas sido detidas.

Em comunicado, divulgado esta terça-feira, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que a iniciativa tinha como objetivo a prevenção e o combate à criminalidade no Porto, tendo sido realizadas ações de fiscalização "de acordo com as competências de cada uma das entidades fiscalizadoras envolvidas".

A nota dá conta de que a operação envolveu a Polícia Municipal do Porto, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

As três pessoas foram detidas por exercício ilegal da atividade de segurança privada e uma por condução de veículo automóvel sob o efeito do álcool.

Foram também emitidos dois atos de ocorrência, por posse de estupefacientes, e um outro no âmbito do combate à posse e tráfico de substância psicoativa.

Por sua vez, as autoridades emitiram ainda autos de notícia por contraordenação no âmbito da fiscalização em estabelecimentos, outro da fiscalização rodoviária, mais uma da verificação fiscal e um último por posse de armas.

A operação resultou ainda da apreensão de 175 euros, seis garrafas de óxido nitroso, três colunas de som, duas mesas de mistura, um computador portátil, doses de haxixe e ecstasy, um par de matracas, e diversos balões.

