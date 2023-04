Marcelo recebe Montenegro e Ventura em Belém

Social-democrata quer deixar a garantia junto do Presidente de que o PSD é alternativa ao Executivo do PS. Chega está focado na questão da eutanásia, mas conversa também deverá abordar a situação política atual.





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber esta terça-feira, às 15h, em Belém, o líder do PSD e na quarta-feira às 18h30, o presidente do Chega. As audiências surgem no âmbito da iniciativa “Sentir Portugal” em Lisboa.

Montenegro vai a Belém fazer uma “análise da situação política, económica e social do país”. Quando questionado se iria transmitir a Marcelo Rebelo de Sousa a sua posição relativamente ao Chega, o líder social-democrata afirmou que está “concentradíssimo e focadíssimo em combater o PS e mostrar que há uma linha de rumo mais indutora de esperança, de crescimento”.

“Não tenho mais nada a acrescentar [sobre o Chega] senão repetir aos portugueses que o PSD está dia a dia a palmilhar o território nacional e a falar com as pessoas de todas as condições para ouvir os seus problemas e construir soluções de futuro”, adiantou ainda.

Continuando na mesma tónica, Montenegro sublinhou que “Portugal precisa de um governo novo", e defendeu que está “preparado” para assumir essa mudança. É esse o objetivo principal da audiência com o chefe de Estado: dar a garantia de que o PSD é alternativa ao Executivo do PS.

Já o Chega vai a Belém para discutir a questão da eutanásia, contudo, o partido já pediu para que a audiência fosse alargada para debater também a situação política e social do país.

