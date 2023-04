Seis feridos em despiste de autocarro em Alcantarilha

Seis pessoas ficaram feridas na manhã desta terça-feira em Alcantarilha, Silves, no distrito de Faro, na sequência de um despiste de um autocarro.

O alerta foi dado pelas 9h41 de hoje, para o acidente que ocorreu na Autoestrada 22 (A22) e que dava conta de um incêndio num veículo ligeiro que tinha uma pessoa no seu interior, escreve o Notícias ao Minuto.

Quando chegaram ao local, dez minutos depois de ter sido dado o alerta, as equipas de socorro depararam-se com o autocarro despistado.

De acordo com informações consultadas pelo Nascer do Sol, pelas 11h30 estavam no local 33 operacionais e 14 veículos.

As causas do acidente ainda não são, contudo, conhecidas.

