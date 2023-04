Médica que denunciou negligência no Hospital de Faro vai processar médicos

Diana Pereira, a médica que denunciou os alegados casos de erros e negligência no serviço de Cirurgia do Hospital de Faro, vai processar os médicos do serviço, disse esta terça-feira a própria ao ser ouvida no Hospital de Portimão.

A médica foi ouvida no âmbito do inquérito instaurado pelo Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), na sequência das denúncias feitas por alegadas más práticas médicas na Cirurgia, serviço onde efetuava o internato médico.

À entrada para a unidade, quando confrontada pelos jornalistas com o anúncio de que um médico e o diretor do serviço de cirurgia iam avançar com queixa judicial de difamação, Diana disse que também os iria processar.

No final da audiência, acompanhada pelo advogado, Francisco Teixeira da Mota, disse aos jornalistas que espera que as averigações das denúncias "decorram o mais rapidamente possível, para poder continuar o internato médico".

A médica confessou não ter vontade de continuar naquele serviço e admitiu vir a ser colocada noutra unidade de saúde do hospital algarvio.

"Não tenho vontade de continuar em Faro, mas o centro hospitalar tem mais unidades e pode ser que, entretanto fique colocada numa delas", disse.

